L’équipe canadienne de patinage de vitesse débute ses activités à l’aréna Maurice Richard de Montréal en vue des prochains Jeux de Milan.

Écoutez l’entraîneur-chef de la formation canadienne, l’ancien médaillé olympique, Marc Gagnon, aborder le tout en compagnie de Jean-Michel Bourque, lundi matin, à l’émission de Patrick Lagacé.

Il souligne le potentiel de médailles de son équipe en vue des Jeux de Milan en 2026.