Politique québécoise

L'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, déplore le retour sur discours identitaire à l'Assemblée nationale.
Il critique le repositionnement du premier ministre François Legault, exprime ses réserves sur un nouveau référendum proposé par Paul St-Pierre Plamondon (PQ), et anticipe une campagne électorale axée sur l’identité.
Écoutez l'ex-maire de Québec aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«J'ai bien de la misère avec les discours identitaires. Je ne suis pas capable. Je pense que ça se fait pas au Québec. Alors là, je pense qu'on va avoir une élection provinciale où ça va puer fort. Ça sentira pas bon [...] Sont tous là-dessus [le thème de l'identité] pour avoir le vote blanc, alors moi je ne veux pas vivre dans ce pays-là»
Autres sujets abordés
- Les élections municipales, le 2 novembre, à travers le Québec;
- Le 11 octobre 1995, l’Avalanche du Colorado disputait son premier match: Régis Labeaume raconte, dans La Presse, son acceptation progressive des Canadiens de Montréal, après 30 ans de ressentiment.