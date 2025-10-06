Politique québécoise

L'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, déplore le retour sur discours identitaire à l'Assemblée nationale.

Il critique le repositionnement du premier ministre François Legault, exprime ses réserves sur un nouveau référendum proposé par Paul St-Pierre Plamondon (PQ), et anticipe une campagne électorale axée sur l’identité.

