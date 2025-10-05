 Aller au contenu
Musique
Musique québécoise

Rémunération des artistes sur les plateformes: «C'est ridicule!»

le 5 octobre 2025

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
22 ans après sa participation à Star Académie, la chanteuse Marie-Élaine Thibert continue de défendre la culture québécoise.

Elle défend l'importance, encore aujourd'hui, des émissions qui mettent en avant du contenu francophone dans un monde où les chanteurs québécois sont très peu mis en avant sur les plateformes d'écoute musicale.

Elle a notamment abordé le mode de financement irrégulier des plateformes musicales.

«Par mois, je ne reçois pas grand-chose. C'est ridicule pour 21 000 écoutes sur telle plateforme, puis 30 000 sur l'autre. Puis, tu te dis bien voyons! En plus le 30 000, le 21 000 écoutes, c'était pour la semaine! C'était même pas pour le mois! Mais comment ça se fait que j'ai 300 ou 200 dollars? Il y a aussi des mois où j'ai rien.»

 

