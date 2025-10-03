Un candidat d'Ensemble Montréal dans l'eau chaude

Alexandre Giasson, aspirant conseiller municipal pour Ensemble Montréal, a fait l’objet de plusieurs articles pour ses commentaires peu élogieux à l’égard de d’autres élus municipaux sur les réseaux sociaux.

Le candidat au poste de conseiller du district d’Hochelaga s'en est pris à des élus de Projet Montréal, notamment Éric Alan Caldwell et Pierre Lessard-Blais.

Par rapport à ce dernier, Alexandre Giasson a notamment dit que le maire sortant de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve «a perdu dans un test de QI contre un échantillon de levure» et s'est «désolé qu'il se soit reproduit».

Le candidat affirme que sa formation politique était au courant de l'existence de ses commentaires.

Écoutez Alexandre Giasson, candidat d'Ensemble Montréal dans le district d'Hochelaga, revenir sur ses propos qui ont fait beaucoup réagir.