Le ministre de l'Immigration Jean-François Roberge dénonce la décision fédérale de réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires en région, menaçant la survie des PME.

«Il y a des villages qui sont en train de perdre leurs derniers dépanneurs ou leurs derniers restaurants. On n'est pas à l'aise avec ça», souligne-t-il.

Écoutez le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, revenir sur les cibles d'immigration et les solutions pour régulariser la situation, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Bien que le Québec demande à Ottawa de réduire drastiquement le nombre de demandeurs d'asile et le programme de mobilité qui relèvent du fédéral, Jean-François Roberge maintient que le programme de travailleurs étrangers temporaires est essentiel pour combler la pénurie de main-d'oeuvre.