Le PM veut s'attaquer à «l'islamisme radical»

Malgré un remaniement ministériel, la CAQ stagne à 16% dans les sondages, loin derrière le Parti libéral du Québec et le Parti québécois.

Les nouvelles priorités du gouvernement, telles que la sécurité publique, la laïcité et la réduction de la taille de l’État, ne semblent pas convraincre les électeurs de retourner à la CAQ.

On peut en dire de même du dernier remaniement ministériel, le plus important depuis que François Legault est au pouvoir.

Pour Jonathan Trudeau, cette indifférence des électeurs est d'autant plus frappante qu'il voit dans le discours inaugural une tentative d'instrumentalisation politique de la part du gouvernement.

