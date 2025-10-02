Membre d'Équipe Canada jr. 2018

Écoutez Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Baseball majeur: les Tigers et les Cubs poursuivent leur chemin en série d'après-saison;
- Les Canadiens de Montréal se sont entraînés à Québec;
- Ivan Demidov n'a pas été blessé contre les Sénateurs;
- Le gardien Carter Hart devrait se joindre aux Golden Knights de Las Vegas;
- Jackson LaCombe signe un contrat record de 72 millions $ avec les Ducks d’Anaheim.