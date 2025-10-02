 Aller au contenu
Justice et faits divers
La résolution de «cold case»

Disparue depuis 30 ans: «On a toujours été certaines que c'était un enlèvement»

par 98.5

0:00
8:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 09:43

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Disparue depuis 30 ans: «On a toujours été certaines que c'était un enlèvement»
Patrick Lagacé / Cogeco Média

Il y a des disparitions de personnes qui sont davantage médiatisées que d’autres. Mais, il y a aussi des cold case, des cas de porté disparu dont les proches et les familles restent sans nouvelle, sans que personne n’en parle...

C’est le cas de Chantal Picotte, dont on a perdu la trace depuis le 22 novembre 1995. Le groupe de bénévoles Meurtres et Disparitions irrésolues du Québec a décidé de raviver le dossier.   

Écoutez Martine Gagnon, soeur de Chantal Picotte disparue depuis 1995, et Manon Dignard, du groupe Meurtres et Disparitions irrésolues du Québec, jeudi, au micro de Lagacé le matin, avec Patrick Lagacé. 

«La famille et moi, on aimerait vraiment accorder à ma mère sa dernière volonté qu'elle a toujours souhaité, de la retrouver, de lui donner une sépulture digne de pouvoir, qu'elle soit enterré près d'elle. Donc, je m'adresse vraiment aux gens de Saint-Jérôme qui étaient dans ces époques-là, au mêmes endroits qu'elle... qui savent quelque chose. S'ils peuvent parler, il y a la récompense. Ils vont apaiser les douleurs d'une famille.»

Martine Gagnon, soeur de Chantal Picotte disparue depuis 30 ans

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«L'ex de Jonathan Blanchet était certaine qu'il allait tuer quelqu'un»
La commission
«L'ex de Jonathan Blanchet était certaine qu'il allait tuer quelqu'un»
0:00
11:23
Un caïd tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
Lagacé le matin
Un caïd tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
0:00
14:01

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Entraînement du CH à Québec: «La ville est Canadiens»
Le public pourra y assister
Entraînement du CH à Québec: «La ville est Canadiens»
Stade IGA: «C'est écrit dans le ciel que ça va coûter plus que 100 millions»
L'OBN refuse de s'avancer sur un prix
Stade IGA: «C'est écrit dans le ciel que ça va coûter plus que 100 millions»
Sugar Sammy: «J'ai hâte de voir les jokes qu'il va faire sur l'Arabie saoudite»
Le festival d'humour très controversé de Riyad
Sugar Sammy: «J'ai hâte de voir les jokes qu'il va faire sur l'Arabie saoudite»
Réjouissances et réserves: le retour numérique du journal Métro
Journalisme et intelligence artificielle
Réjouissances et réserves: le retour numérique du journal Métro
21 mois de prison pour un homme qui a foncé dans une itinérante avec son camion
La victime, Caroline Derome, encore marquée
21 mois de prison pour un homme qui a foncé dans une itinérante avec son camion
Céline Dion sera la nouvelle égérie de Charlotte Tilbury
Pour la campagne des fêtes
Céline Dion sera la nouvelle égérie de Charlotte Tilbury
Éclosion de salmonelle: «C'est une famille de bactéries très résistantes»
Rappel de pistaches contaminées
Éclosion de salmonelle: «C'est une famille de bactéries très résistantes»
Implication citoyenne: «Ce pouvoir-là est utilisé de façon abusive»
Ambiance sonore permise à l'Académie Saint-Louis
Implication citoyenne: «Ce pouvoir-là est utilisé de façon abusive»
Aide humanitaire: «C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer» -Nima Machouf
À bord d'une flottille en direction de Gaza
Aide humanitaire: «C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer» -Nima Machouf
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Pris entre deux feux
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
14 féminicides présumés en 2025
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
Un caïd tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
En plein jour dans un Starbucks
Un caïd tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
L'industrie du jouet
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
Le projet de loi 106 sur la glace
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00