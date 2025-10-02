 Aller au contenu
14 féminicides présumés en 2025

Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 08:12

Patrick Lagacé
14 féminicides présumés sont survenus depuis le début de l'année au Québec, dont deux dans la dernière semaine.

Du nombre, celui de Gabie Renaud, une femme de 43 ans assassinée le week-end dernier à Saint-Jérôme. Son conjoint, Jonathan Blanchet, a été accusé de meurtre prémédité.

Ce dernier avait un lourd passé judiciaire, notamment concernant des crimes dans un contexte de violence conjugale.

Écoutez Manon Monastesse, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, réagir au micro de Patrick Lagacé. 

«Je pense à Polytechnique, je pense aux nombreux féminicides qui se déroulent chaque année. [...] Qu'est-ce qui se passe? [...] On sait depuis des décennies, ce sont des sommités internationales qui le disent, le prédicteur numéro un d'un féminicide, c'est des antécédents de violence conjugale.»

Manon Monastesse

