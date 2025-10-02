14 féminicides présumés en 2025

14 féminicides présumés sont survenus depuis le début de l'année au Québec, dont deux dans la dernière semaine.

Du nombre, celui de Gabie Renaud, une femme de 43 ans assassinée le week-end dernier à Saint-Jérôme. Son conjoint, Jonathan Blanchet, a été accusé de meurtre prémédité.

Ce dernier avait un lourd passé judiciaire, notamment concernant des crimes dans un contexte de violence conjugale.

Écoutez Manon Monastesse, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, réagir au micro de Patrick Lagacé.