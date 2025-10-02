Ils affrontent le CH samedi

En plein camp d'entrainement, les Sénateurs d'Ottawa ont procédé au rappel de huit joueurs de la ligue américaine. Une décision qui en fait sourciller plusieurs alors que le club s'apprête à affronter les Canadiens de Montréal samedi.

Cette rencontre, la dernière du calendrier préparatoire, survient quelques jours après un match marqué par les batailles et les coups vicieux entre les deux clubs.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui commente cette décision plutôt particulière en plein camp d'entraînement au micro de Patrick Lagacé.