Ils affrontent le CH samedi

En plein camp d'entrainement, les Sénateurs d'Ottawa ont procédé au rappel de huit joueurs de la ligue américaine. Une décision qui en fait sourciller plusieurs alors que le club s'apprête à affronter les Canadiens de Montréal samedi.
Cette rencontre, la dernière du calendrier préparatoire, survient quelques jours après un match marqué par les batailles et les coups vicieux entre les deux clubs.
Écoutez Jean-Michel Bourque qui commente cette décision plutôt particulière en plein camp d'entraînement au micro de Patrick Lagacé.
«Je pense que les Sénateurs ne veulent pas habiller des vétérans et risquer des blessures, compte tenu de ce qui s'est passé mardi. Mais, est-ce qu'on veut dans tout ça avoir un alignement de matamores, est-ce qu'on va permettre de Nick Cousins de rejouer? [...] J'ai hâte de voir, mais c'est très curieux. C'est la première fois que je vois ça.»
Jean-Michel Bourque discute également la durée du calendrier préparatoire, qui est trop long selon plusieurs.
Autre sujet abordé:
- Les Yankees de New York forcent un match ultime face au Red Sox de Boston;
- Les Roses de Montréal sont en action jeudi soir.