 Aller au contenu
Sports
Ils affrontent le CH samedi

Les Sénateurs d'Ottawa rappellent 8 joueurs de la ligue américaine

par 98.5

0:00
4:44

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 octobre 2025 06:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les Sénateurs d'Ottawa rappellent 8 joueurs de la ligue américaine
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

En plein camp d'entrainement, les Sénateurs d'Ottawa ont procédé au rappel de huit joueurs de la ligue américaine. Une décision qui en fait sourciller plusieurs alors que le club s'apprête à affronter les Canadiens de Montréal samedi.

Cette rencontre, la dernière du calendrier préparatoire, survient quelques jours après un match marqué par les batailles et les coups vicieux entre les deux clubs.

Écoutez Jean-Michel Bourque qui commente cette décision plutôt particulière en plein camp d'entraînement au micro de Patrick Lagacé. 

«Je pense que les Sénateurs ne veulent pas habiller des vétérans et risquer des blessures, compte tenu de ce qui s'est passé mardi. Mais, est-ce qu'on veut dans tout ça avoir un alignement de matamores, est-ce qu'on va permettre de Nick Cousins de rejouer? [...] J'ai hâte de voir, mais c'est très curieux. C'est la première fois que je vois ça.»

Jean-Michel Bourque

Jean-Michel Bourque discute également la durée du calendrier préparatoire, qui est trop long selon plusieurs.

Autre sujet abordé:

  • Les Yankees de New York forcent un match ultime face au Red Sox de Boston;
  • Les Roses de Montréal sont en action jeudi soir.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«Je ne me souviens pas d'un match présaison avec autant d'animosité»
Lagacé le matin
«Je ne me souviens pas d'un match présaison avec autant d'animosité»
0:00
4:29
«Ça commence à devenir réel» -Audrey Leduc
Les amateurs de sports
«Ça commence à devenir réel» -Audrey Leduc
0:00
8:24

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Aide humanitaire: «C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer» -Nima Machouf
À bord d'une flottille en direction de Gaza
Aide humanitaire: «C'est à Israël d'arrêter de nous attaquer» -Nima Machouf
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Pris entre deux feux
«Les conséquences sont majeures pour les étudiants en médecine» -Félicia Harvey
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
14 féminicides présumés en 2025
Un récidiviste accusé de meurtre: «C'était une chronique d'une mort annoncée»
Un membre tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
En plein jour dans un Starbucks
Un membre tué à Laval: «Il faut maintenir la pression contre le crime organisé»
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
L'industrie du jouet
«Les adultes s'achètent des toutous, causant une explosion de profits»
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
Le projet de loi 106 sur la glace
Négociations avec les médecins: «Les discours sont plus modérés aujourd'hui»
Un «chasseur de pédophiles» arrêté par la Sûreté du Québec
Accusé de distribution de pornographie juvénile
Un «chasseur de pédophiles» arrêté par la Sûreté du Québec
«Ils vécurent heureux»: une série pour la génération Z
Disponible sur Crave
«Ils vécurent heureux»: une série pour la génération Z
Spécial «en or» | L'énigme du jeudi 2 octobre
Lagacé le matin
Spécial «en or» | L'énigme du jeudi 2 octobre
Tué dans un Starbucks: «Le crime organisé ne respecte plus certaines règles»
Devant plusieurs clients
Tué dans un Starbucks: «Le crime organisé ne respecte plus certaines règles»
Membre du crime organisé assassiné: les suspects courent toujours
Tué en plein jour dans un Starbucks
Membre du crime organisé assassiné: les suspects courent toujours
Baseball majeur: match ultime à venir entre les Red Sox et les Yankees
Quelle équipe affrontera les Blue Jays?
Baseball majeur: match ultime à venir entre les Red Sox et les Yankees
«La résilience, c'est un couteau à double tranchant» -Simon Delisle
Il sort son livre «Invincible»
«La résilience, c'est un couteau à double tranchant» -Simon Delisle
Trump et Hegseth devant des généraux: «Toute la scène sortait d'un film»
Discours hautement partisan
Trump et Hegseth devant des généraux: «Toute la scène sortait d'un film»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00