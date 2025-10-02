Disponible sur Crave

Une nouvelle série québécoise intitulée «Ils vécurent heureux» est maintenant disponible sur la plateforme Crave. On y suit l'histoire de Léo et Emma, tous deux âgés de 25 ans, qui viennent de se marier.

La série met de l'avant les défis qui se dressent devant un jeune couple et s'adresse à la génération Z, même si tout le monde y trouvera son compte.

Écoutez la critique de Catherine Brisson à l'émission Lagacé le matin, jeudi.

Elle discute également avec Patrick Lagacé de la nouvelle série «Task» sur HBO.



