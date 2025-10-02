Devant plusieurs clients

Un membre influent du crime organisé, surnommé «Bobby the Greek», a été assassiné en plein jour mercredi dans un Starbucks de Laval.

La scène a d'ailleurs été filmée par des caméras de surveillance. On peut y voir des clients paniqués après avoir été témoins de la fusillade, qui a également fait deux autres blessés.

Écoutez Patrick Lagacé commenter ce dossier lors de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi.