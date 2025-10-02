Devant plusieurs clients

 Aller au contenu
Tué dans un Starbucks: «Le crime organisé ne respecte plus certaines règles»

October 2, 2025

Un membre influent du crime organisé, surnommé «Bobby the Greek», a été assassiné en plein jour mercredi dans un Starbucks de Laval.

La scène a d'ailleurs été filmée par des caméras de surveillance. On peut y voir des clients paniqués après avoir été témoins de la fusillade, qui a également fait deux autres blessés.

Écoutez Patrick Lagacé commenter ce dossier lors de son tour d'horizon de l'actualité, jeudi.

«C'est la manière qui choque. Le crime organisé fait souvent des purges, il y a des assassinats en pleine rue, c'est toujours dangereux, personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Mais là, vous avez ces deux gars, qui rentrent dans un lieu public où il y a beaucoup de gens et ça se met à tirer. Il y a quelqu'un d'innocent qui aurait pu mourir. Ce qu'on voit, c'est une sorte de contexte où le crime organisé ne respecte plus certaines règles. On tire en public, on s'en fout.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés:

  • La CAQ veut faire de la sécurité un des principaux thèmes pour la dernière année de son mandat;
  • Deux féminicides présumés en moins d'une semaine au Québec;
  • Des problématiques soulevées avec la fiabilité des véhicules électriques;
  • Québec suspend l'étude du projet de loi 106 qui déplait aux médecins;
  • Les règles concernant les travailleurs étrangers temporaires continuent d'être dénoncées;
  • Le projet pilote du gouvernement du Québec pour prolonger les heures d'ouverture de certains commerces débute;
  • La Montréalaise Nima Machouf se trouve sur un bateau qui doit approcher la bande de Gaza;
  • Une décision de l'humoriste Sugar Sammy fait réagir. 

