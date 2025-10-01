Politique fédérale

 Aller au contenu
L'Alberta sera la promotrice officielle du projet de pipeline Trans Moutain

par 98.5

0:00
6:24

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 octobre 2025 17:43

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

C'est la province de l'Alberta qui sera sera la promotrice officielle du projet de pipeline Alberta-Colombie-Britannique soutenu par la première ministre Danielle Smith, en collaboration avec Trans Mountain.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas se pencher sur ce sujet qui fait face à plusieurs écueils, en compagnie de Philippe Cantin.

Le projet fait face à des obstacles, notamment l’interdiction de l'interdiction des camions pétroliers à Prince Rupert, l’opposition des Premières Nations et celle du premier ministre de la Colombie-Britannique.

Il y a aussi des incertitudes liées à la loi C5 et aux positions de Mark Carney et de Steven Guilbeault.

Par ailleurs, Danielle Smith prévoit aussi un déplacement à Montréal, à la Chambre de commerce, pour promouvoir un pipeline vers l’est du Canada.

