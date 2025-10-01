 Aller au contenu
Société
Rentrée parlementaire

François Legault «a décidé de faire un discours qui produit beaucoup de vent»

par 98.5

0:00
10:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 09:24

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
François Legault «a décidé de faire un discours qui produit beaucoup de vent»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Au lendemain du discours inaugural de François Legault, Luc Ferrandez revient sur les grandes priorités du gouvernement de la CAQ.

«Il manquait d'éolienne au Québec, alors il a décidé de faire un discours qui produit beaucoup de vent. C'était ça son objectif. C'est que du vent. En un an, il va réussir à faire quoi?», se questionne-t-il.

Écoutez la chronique de Luc Ferrandez, qui revient sur le discours d'ouverture de François Legault, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.

«Il n’y a pas eu d’attentat islamiste à Montréal ni au Québec. Il y a eu des attentats contre des Arabes, pas commis par des Arabes. C’est Alexandre Bissonnette qui est entré dans une mosquée et qui a tiré à bout portant sur des fidèles. Ça, c’est du radicalisme. Un Québécois qui tue des musulmans: voilà le vrai radicalisme.»

Luc Ferrandez

