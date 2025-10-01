Rentrée parlementaire

Au lendemain du discours inaugural de François Legault, Luc Ferrandez revient sur les grandes priorités du gouvernement de la CAQ.

«Il manquait d'éolienne au Québec, alors il a décidé de faire un discours qui produit beaucoup de vent. C'était ça son objectif. C'est que du vent. En un an, il va réussir à faire quoi?», se questionne-t-il.

Écoutez la chronique de Luc Ferrandez, qui revient sur le discours d'ouverture de François Legault, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.