10% sur les importations de bois d'oeuvre

Droits de douane: «Ça rend notre bois moins compétitif, mais...»

par 98.5

0:00
9:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 08:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Droits de douane: «Ça rend notre bois moins compétitif, mais...»
Donald Trump a annoncé des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre dès la mi-octobre. / La Presse Canadienne

Le président américain Donald Trump a annoncé cette semaine des nouveaux droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre. Une annonce qui fait mal à l'industrie forestière canadienne.

L'élu républicain affirme que le bois canadien est une menace pour la sécurité nationale pour les États-Unis.

Écoutez Richard Darveau, président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matérieux de construction, au micro de Patrick Lagacé.

La mesure fait réagir puisque les États-Unis sont auto-suffisant à seulement 70% pour leur bois.

«[Donald Trump] est égal à lui-même. Il considère que les États-Unis peuvent être en autarcie et que, s'ils ne le sont pas, ils peuvent forcer des entreprises manufacturières d'ailleurs à venir s'installer sur le marché américain. Sauf que, les arbres, ça se déplace plus difficilement.»

Richard Darveau

Richard Darveau rappelle également que le bois d'oeuvre est essentiel dans tout projet de construction. C'est donc dire que le prix des maisons aux États-Unis pourrait exploser.

