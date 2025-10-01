Le président américain Donald Trump a annoncé cette semaine des nouveaux droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre. Une annonce qui fait mal à l'industrie forestière canadienne.

L'élu républicain affirme que le bois canadien est une menace pour la sécurité nationale pour les États-Unis.

Écoutez Richard Darveau, président de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matérieux de construction, au micro de Patrick Lagacé.

La mesure fait réagir puisque les États-Unis sont auto-suffisant à seulement 70% pour leur bois.



