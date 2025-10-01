Mort de Valérie Leblanc

Le 23 août 2011, le corps de Valérie Leblanc a été retrouvé dans un boisé derrière le Cégep de l'Outaouais. Un meurtre qui a chamboulé la région, mais aussi tout le Québec, et qui a suscité de nombreux questionnements pendant plus d'une décennie.

14 ans plus tard, le Service de police de la Ville de Gatineau a annoncé l'arrestation d'un suspect. Stéphane Rivard, 51 ans, sera accusé mercredi de meurtre prémédité.

Écoutez Mathieu Guilbault, inspecteur-chef à la Division des enquêtes criminelles au Service de police de la Ville de Gatineau, faire le point au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne notamment l'importance pour le corps policier de bien accompagner la famille et les proches de la victime.



