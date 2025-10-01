 Aller au contenu
Mort de Valérie Leblanc

Meurtre résolu: «C'était un incontournable de leur annoncer en personne»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 07:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Meurtre résolu: «C'était un incontournable de leur annoncer en personne»
Le Service de police de la Ville de Gatineau a annoncé mardi l'arrestation d'un suspect en lien avec le meurtre de Valérie Leblanc, survenu il y a 14 ans. / Cogeco Média

Le 23 août 2011, le corps de Valérie Leblanc a été retrouvé dans un boisé derrière le Cégep de l'Outaouais. Un meurtre qui a chamboulé la région, mais aussi tout le Québec, et qui a suscité de nombreux questionnements pendant plus d'une décennie.

14 ans plus tard, le Service de police de la Ville de Gatineau a annoncé l'arrestation d'un suspect. Stéphane Rivard, 51 ans, sera accusé mercredi de meurtre prémédité.

Écoutez Mathieu Guilbault, inspecteur-chef à la Division des enquêtes criminelles au Service de police de la Ville de Gatineau, faire le point au micro de Patrick Lagacé. 

Il souligne notamment l'importance pour le corps policier de bien accompagner la famille et les proches de la victime.

«Dès qu'on a procédé à son arrestation, on avait des équipes d'enquêteurs qui étaient dédiées à rencontrer des membres proches de la famille. C'est un incontournable pour nous de leur annoncer en personne ce dénouement important dans le dossier. Nos équipes d'enquêteurs vont poursuivre l'accompagnement avec la famille, les proches de la victime, pour la comparution et tout au long du processus judiciaire.»

Mathieu Guilbault

