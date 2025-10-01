Dernière année du mandat de la CAQ

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, était de passage à Lagacé le matin pour commenter les priorités gouvernementales dévoilées par le premier ministre François Legault à l’approche de la dernière année de son mandat.

Le gouvernement veut concentrer ses efforts sur l’économie, la sécurité, l’efficacité de l’État et l’identité québécoise.

Le ministre a notamment défendu la nécessité d’une nouvelle loi sur la laïcité pour encadrer des pratiques comme les prières de rue et rappeler que «le Québec, ce n'est pas le Canada».

Écoutez le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, aborder les priorités de la CAQ pour la rentrée parlementaire, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.