Dernière année du mandat de la CAQ

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, était de passage à Lagacé le matin pour commenter les priorités gouvernementales dévoilées par le premier ministre François Legault à l’approche de la dernière année de son mandat.
Le gouvernement veut concentrer ses efforts sur l’économie, la sécurité, l’efficacité de l’État et l’identité québécoise.
Le ministre a notamment défendu la nécessité d’une nouvelle loi sur la laïcité pour encadrer des pratiques comme les prières de rue et rappeler que «le Québec, ce n'est pas le Canada».
Écoutez le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, aborder les priorités de la CAQ pour la rentrée parlementaire, au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«On a adopté un modèle d'intégration nationale qui est différent, on n'est pas dans le multiculturalisme. Alors, je pense que l'intégration en français à la société québécoise, avec nos valeurs, c'est important, puis c'est ce que le premier ministre a dit.»
Autres sujets abordés:
- L'absence de l'itinérance dans les priorités du gouvernement;
- L’entrée en vigueur, le 5 octobre, de la garantie de disponibilité des pièces de rechange pour les biens de consommation;
- La possibilité de mettre fin au changement d’heure, un dossier encore à l’étude, bien que le ministre confirme que «les Québécois veulent cesser de changer l’heure».