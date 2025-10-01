 Aller au contenu
Économie
Les ventes en hausse de 15% aux États-Unis

Le Hamburger Helper retrouve ses lettres de noblesse

par 98.5

0:00
7:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 07:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Le Hamburger Helper retrouve ses lettres de noblesse
Les Hamburger Helper sont populaires aux États-Unis, mais aussi au Canada. / The Associated Press

Le coût de la vie et du panier d'épicerie continue de faire mal et certains produits à bas prix redeviennent très populaires. C'est notamment le cas du fameux Hamburger Helper.

Ce repas rapide, lancé en 1971, faisait fureur à l'époque en raison du contexte économique. Plus de 50 ans plus tard, le même scénario se produit. Le fabricant Eagle Foods a annoncé que les ventes du Hamburger Helper ont bondi de presque 15% en un an.

Écoutez Marie-Eve Fournier qui explique à quel point cette donnée est un indicateur économique au micro de Patrick Lagacé. 

«Au Canada, il y a une personne sur quatre qui souffre d'insécurité alimentaire. Ça, ça veut dire sauter des repas, ne pas manger à notre faim, ne pas avoir tous les nutriments nécessaires pour être en santé. Une personne sur quatre, c'est énorme dans un pays riche comme le Canada.»

Marie-Eve Fournier

La chroniqueuse économique soulève également des données encourageantes alors que le mois de septembre, qui est habituellement le pire mois de l'année en Bourse, a fait exception en 2025.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les conséquences d'une paralysie du gouvernement aux États-Unis
Le Québec maintenant
Les conséquences d'une paralysie du gouvernement aux États-Unis
0:00
5:33
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont coûté 6,6 milliards d’euros
Le Québec maintenant
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont coûté 6,6 milliards d’euros
0:00
5:44

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«La résilience, c'est un couteau à double tranchant» -Simon Delisle
Il sort son livre «Invincible»
«La résilience, c'est un couteau à double tranchant» -Simon Delisle
Trump et Hegseth devant des généraux: «Toute la scène sortait d'un film»
Discours hautement partisan
Trump et Hegseth devant des généraux: «Toute la scène sortait d'un film»
François Legault «a décidé de faire un discours qui produit beaucoup de vent»
Rentrée parlementaire
François Legault «a décidé de faire un discours qui produit beaucoup de vent»
Canadiens-Sénateurs: «C'était le festival de la taloche»
Plusieurs batailles et coups violents
Canadiens-Sénateurs: «C'était le festival de la taloche»
Les 50 meilleures chansons «house» de tous les temps
Selon «Billboard»
Les 50 meilleures chansons «house» de tous les temps
Sora2: «Ça va révolutionner le monde de l'intelligence artificielle vidéo»
OpenAI
Sora2: «Ça va révolutionner le monde de l'intelligence artificielle vidéo»
Saint-Césaire, future capitale québécoise des mariages?
Un candidat à la mairie voit grand
Saint-Césaire, future capitale québécoise des mariages?
«Struggle meals»: quand l’inflation force les familles à se nourrir autrement
Insécurité alimentaire
«Struggle meals»: quand l’inflation force les familles à se nourrir autrement
Droits de douane: «Ça rend notre bois moins compétitif, mais...»
10% sur les importations de bois d'oeuvre
Droits de douane: «Ça rend notre bois moins compétitif, mais...»
SAAQclic: «C’est une organisation mise sous tutelle par un technocrate»
Commission Gallant
SAAQclic: «C’est une organisation mise sous tutelle par un technocrate»
Meurtre résolu: «C'était un incontournable de leur annoncer en personne»
Mort de Valérie Leblanc
Meurtre résolu: «C'était un incontournable de leur annoncer en personne»
Rentrée parlementaire: «Le Québec, ce n'est pas le Canada» -Simon Jolin-Barrette
Dernière année du mandat de la CAQ
Rentrée parlementaire: «Le Québec, ce n'est pas le Canada» -Simon Jolin-Barrette
Syndicats et islamistes radicaux: «Il s'est trouvé deux adversaires»
Discours d'ouverture de François Legault
Syndicats et islamistes radicaux: «Il s'est trouvé deux adversaires»
Une entrepreneure québécoise déplore les impacts de la grève chez Postes Canada
Hausse des frais de livraison
Une entrepreneure québécoise déplore les impacts de la grève chez Postes Canada
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00