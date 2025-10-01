Les ventes en hausse de 15% aux États-Unis

Le coût de la vie et du panier d'épicerie continue de faire mal et certains produits à bas prix redeviennent très populaires. C'est notamment le cas du fameux Hamburger Helper.
Ce repas rapide, lancé en 1971, faisait fureur à l'époque en raison du contexte économique. Plus de 50 ans plus tard, le même scénario se produit. Le fabricant Eagle Foods a annoncé que les ventes du Hamburger Helper ont bondi de presque 15% en un an.
Écoutez Marie-Eve Fournier qui explique à quel point cette donnée est un indicateur économique au micro de Patrick Lagacé.
«Au Canada, il y a une personne sur quatre qui souffre d'insécurité alimentaire. Ça, ça veut dire sauter des repas, ne pas manger à notre faim, ne pas avoir tous les nutriments nécessaires pour être en santé. Une personne sur quatre, c'est énorme dans un pays riche comme le Canada.»
La chroniqueuse économique soulève également des données encourageantes alors que le mois de septembre, qui est habituellement le pire mois de l'année en Bourse, a fait exception en 2025.