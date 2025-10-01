Les ventes en hausse de 15% aux États-Unis

Le coût de la vie et du panier d'épicerie continue de faire mal et certains produits à bas prix redeviennent très populaires. C'est notamment le cas du fameux Hamburger Helper.

Ce repas rapide, lancé en 1971, faisait fureur à l'époque en raison du contexte économique. Plus de 50 ans plus tard, le même scénario se produit. Le fabricant Eagle Foods a annoncé que les ventes du Hamburger Helper ont bondi de presque 15% en un an.

Écoutez Marie-Eve Fournier qui explique à quel point cette donnée est un indicateur économique au micro de Patrick Lagacé.