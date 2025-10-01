Discours d'ouverture de François Legault

Le premier ministre François Legault a tenu son discours d'ouverture mardi à l'Assemblée nationale. Il a notamment fait des syndicats et des islamistes radicaux ces cibles principales.

Ses propos ont fait réagir plusieurs personnes, dont la présidente de la FTQ, Magali Picard, et le maire de Québec, Bruno Marchand.

La journée a également été marquée par différents évènements, comme les députés péquistes et solidaires qui ont quitté lorsque la lieutenante-gouverneure du Québec a pris la parole.

Écoutez Louis Lacroix qui revient sur les évènements de la journée de mardi à l'Assemblée nationale au micro de Patrick Lagacé.