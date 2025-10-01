 Aller au contenu
Justice et faits divers
14 ans plus tard

Un homme arrêté pour le meurtre de Valérie Leblanc: «Un développement majeur»

par 98.5

0:00
5:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 octobre 2025 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Un homme arrêté pour le meurtre de Valérie Leblanc: «Un développement majeur»
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le Service de police de la Ville de Gatineau a annoncé mardi un développement majeur en lien avec le meurtre de Valérie Leblanc. La jeune femme de 18 ans avait été retrouvée sans vie derrière le Cégep de l'Outaouais en août 2011.

14 ans plus tard, un homme de 51 ans, Stéphane Rivard, a été arrêté. Celui qui doit comparaître mercredi fera face à une accusation de meurtre prémédité.

Écoutez Bénédicte Lebel qui revient sur cette affaire qui avait fait grandement réagir en Outaouais et au Québec au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé:

  • Un multirécidiviste en matière de violence conjugale est accusé du meurtre de sa conjointe à Saint-Jérôme.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Opération policière majeure à Québec et à Montréal
Lagacé le matin
Opération policière majeure à Québec et à Montréal
0:00
4:55
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
La commission
Des conjoints violents plus nombreux à contre-poursuivre leurs conjointes
0:00
7:51

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Spécial «en or» | L'énigme du mercredi 1er octobre
Lagacé le matin
Spécial «en or» | L'énigme du mercredi 1er octobre
Nouvelle chanson de Vincent Vallières: «C'est comme un café qui vous réchauffe»
Sarah
Nouvelle chanson de Vincent Vallières: «C'est comme un café qui vous réchauffe»
François Legault dénonce les «assauts» contre les valeurs communes du Québec
Discours d'ouverture
François Legault dénonce les «assauts» contre les valeurs communes du Québec
«Je ne me souviens pas d'un match présaison avec autant d'animosité»
Canadiens 5 - 0 Sénateurs
«Je ne me souviens pas d'un match présaison avec autant d'animosité»
Vidéo
Le «Très très bon show» de Charles Brunet
Humour
Le «Très très bon show» de Charles Brunet
Regarder12:29Patrick Lagacé
«Il n'y a pas un jeune qui va arriver à se loger tout seul»
Hausse du prix des propriétés à Montréal
«Il n'y a pas un jeune qui va arriver à se loger tout seul»
«L'aide de l'État, ce n'est pas pour les aider à rester en crise»
Industrie forestière
«L'aide de l'État, ce n'est pas pour les aider à rester en crise»
Cinq jours de congé pour les Blue Jays: un couteau à double tranchant?
Début des éliminatoires dans le baseball majeur
Cinq jours de congé pour les Blue Jays: un couteau à double tranchant?
Une «actrice» générée par l'IA suscite la panique à Hollywood
Industrie du film
Une «actrice» générée par l'IA suscite la panique à Hollywood
Une spécialiste en obésité infantile quitte vers les États-Unis
Certaines insatisfactions par rapport au Québec
Une spécialiste en obésité infantile quitte vers les États-Unis
Prix élevé des voitures neuves et usagées: «C'est parti»
En raison de la guerre tarifaire
Prix élevé des voitures neuves et usagées: «C'est parti»
Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau
Dévoilé par Donald Trump
Plan pour la paix à Gaza: «C'est un pas par en avant» -Thomas Juneau
Opération policière majeure à Québec et à Montréal
En lien avec le meurtre de Jennifer Morin
Opération policière majeure à Québec et à Montréal
«Les patientes du Québec sont sous dépistées par rapport au reste du Canada»
Cancer du sein
«Les patientes du Québec sont sous dépistées par rapport au reste du Canada»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00