Le Service de police de la Ville de Gatineau a annoncé mardi un développement majeur en lien avec le meurtre de Valérie Leblanc. La jeune femme de 18 ans avait été retrouvée sans vie derrière le Cégep de l'Outaouais en août 2011.

14 ans plus tard, un homme de 51 ans, Stéphane Rivard, a été arrêté. Celui qui doit comparaître mercredi fera face à une accusation de meurtre prémédité.

Écoutez Bénédicte Lebel qui revient sur cette affaire qui avait fait grandement réagir en Outaouais et au Québec au micro de Patrick Lagacé.

