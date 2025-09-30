 Aller au contenu
Indépendantisme en hausse chez les jeunes

«Je pense que les gens y voient de l'espoir» -Catherine Lamoureux

le 30 septembre 2025 13:43

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L’idée de faire du Québec un pays semble monter en popularité auprès des jeunes. Selon une compilation effectuée par Radio-Canada, une dizaine de comités pour l’indépendance ont vu le jour dans des cégeps et universités au cours des dernières semaines.

Écoutez Léonard Vidal et Catherine Lamoureux, porte-paroles du Mouvement étudiant indépendantiste, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

« On a vu une floraison de comités souverainistes à travers le Québec en entier. En fait, ça a fleuri de partout. On est extrêmement heureux de voir ça qui est en train d'arriver. »

Léonard Vidal

« Je pense que les gens y voient de l'espoir dans ce mouvement-là, voient une chance de changer les choses. Puis ça va motiver tout simplement les gens à s'impliquer. Parce qu'en environnement ou bien avec la politique qui commence à être un peu nébuleuse un peu partout dans le monde, bien nous, on se dit qu'on veut prendre ça en main, on veut changer les choses réellement. »

Catherine Lamoureux

