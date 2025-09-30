Indépendantisme en hausse chez les jeunes

L’idée de faire du Québec un pays semble monter en popularité auprès des jeunes. Selon une compilation effectuée par Radio-Canada, une dizaine de comités pour l’indépendance ont vu le jour dans des cégeps et universités au cours des dernières semaines.

Écoutez Léonard Vidal et Catherine Lamoureux, porte-paroles du Mouvement étudiant indépendantiste, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.