Les réservations en solo ont augmenté de 28 % au pays, selon un rapport de Restaurants Canada. Mais cette tendance, perçue comme un symbole d’autonomie pour plusieurs clients, crée des défis logistiques pour les restaurateurs.
Écoutez Danny St-Pierre, consultant en restauration et copropriétaire du Pan American Pizza, discuter des défis logistiques engendrés par cette tendance, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.
Le copropriétaire du Pan American Pizza, Dany St-Pierre, rappelle que chaque siège a une valeur économique.
«Je le vois souvent comme de l'immobilier. C'est un siège qu'on achète quand on va au restaurant et qu'on est seul. Souvent, on va se retrouver au comptoir, parce que le restaurateur, il va avoir beaucoup de difficulté à te donner une table de deux avec un siège qui est condamné. [...] Chez nous, on a 28 places assises, j'ai pas tant les moyens de mettre une personne seule à une table.»