Les réservations en solo ont augmenté de 28 % au pays, selon un rapport de Restaurants Canada. Mais cette tendance, perçue comme un symbole d’autonomie pour plusieurs clients, crée des défis logistiques pour les restaurateurs.

Écoutez Danny St-Pierre, consultant en restauration et copropriétaire du Pan American Pizza, discuter des défis logistiques engendrés par cette tendance, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Le copropriétaire du Pan American Pizza, Dany St-Pierre, rappelle que chaque siège a une valeur économique.