 Aller au contenu
Économie
Des défis logistiques

Le resto en solo: un casse-tête pour les restaurateurs

par 98.5

0:00
17:38

Entendu dans

Radio textos

le 30 septembre 2025 12:06

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le resto en solo: un casse-tête pour les restaurateurs
Les réservations en solo ont augmenté de 28% au pays. / Adobe Stock

Les réservations en solo ont augmenté de 28 % au pays, selon un rapport de Restaurants Canada. Mais cette tendance, perçue comme un symbole d’autonomie pour plusieurs clients, crée des défis logistiques pour les restaurateurs.

Écoutez Danny St-Pierre, consultant en restauration et copropriétaire du Pan American Pizza, discuter des défis logistiques engendrés par cette tendance, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Le copropriétaire du Pan American Pizza, Dany St-Pierre, rappelle que chaque siège a une valeur économique.

«Je le vois souvent comme de l'immobilier. C'est un siège qu'on achète quand on va au restaurant et qu'on est seul. Souvent, on va se retrouver au comptoir, parce que le restaurateur, il va avoir beaucoup de difficulté à te donner une table de deux avec un siège qui est condamné. [...] Chez nous, on a 28 places assises, j'ai pas tant les moyens de mettre une personne seule à une table.»

Danny St-Pierre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Des maisons abordables à Montréal? «C'est de plus en plus rare»
Lagacé le matin
Des maisons abordables à Montréal? «C'est de plus en plus rare»
0:00
5:49
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont coûté 6,6 milliards d’euros
Le Québec maintenant
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont coûté 6,6 milliards d’euros
0:00
5:44

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Des nouveautés technos utiles au quotidien
Les suggestions de François Charron
Des nouveautés technos utiles au quotidien
Rémunération des artistes sur les plateformes: «C'est ridicule!»
Musique québécoise
Rémunération des artistes sur les plateformes: «C'est ridicule!»
Prix des maisons: avez-vous décidé de quitter Montréal?
Exode des Montréalais
Prix des maisons: avez-vous décidé de quitter Montréal?
Vous arrive-t-il d’être enragé au volant?
Radio textos
Vous arrive-t-il d’être enragé au volant?
«On a l'impression qu'on se retrouve un peu au Moyen-Âge» -Christian Page
Congrès de prêtres exorcistes
«On a l'impression qu'on se retrouve un peu au Moyen-Âge» -Christian Page
Coiffeuses et esthéticiennes confrontées à des clients irrespectueux
Incivilités
Coiffeuses et esthéticiennes confrontées à des clients irrespectueux
«Ce sont des comportements sauvages, ridicules, criminels» -Stéphane Gendron
Hausse des cas de rage au volant
«Ce sont des comportements sauvages, ridicules, criminels» -Stéphane Gendron
Santé mentale: «Avoir accès à la vulnérabilité d'un homme c'est assez difficile»
Le Boys club
Santé mentale: «Avoir accès à la vulnérabilité d'un homme c'est assez difficile»
Est-ce que rompre à cause du sexe est une raison valable?
Discussion avec Sylvie Lavallée
Est-ce que rompre à cause du sexe est une raison valable?
Que pensez-vous de la fin de la livraison à domicile?
Postes Canada
Que pensez-vous de la fin de la livraison à domicile?
Grande entrevue avec l’entrepreneure Christiane Germain!
Entrevue avec la fondatrice des Hôtels Germains
Grande entrevue avec l’entrepreneure Christiane Germain!
Fraudes sur les réseaux sociaux: le combat de Marie-Claude Barrette contre META
Cryptomonnaie et hypertrucages
Fraudes sur les réseaux sociaux: le combat de Marie-Claude Barrette contre META
Interdiction de l’écriture inclusive: des étudiants collégiaux se prononcent
Communications gouvernementales
Interdiction de l’écriture inclusive: des étudiants collégiaux se prononcent
Vous êtes-vous déjà endettés avec un prêteur alternatif?
Prêteur privés
Vous êtes-vous déjà endettés avec un prêteur alternatif?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00