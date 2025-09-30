Réussir à s'acheter une maison à un prix abordable à Montréal est pratiquement devenu mission impossible.
Le prix moyen d'une maison unifamiliale dans la métropole a récemment atteint le million de dollars.
Le chroniqueur de La Presse, Maxime Bergeron, a mis de l'avant mardi l'exode des jeunes familles montréalaises vers les régions pour pouvoir devenir propriétaire.
Écoutez Francis Cortellino, économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en discuter avec Patrick Lagacé.
«C'est très difficile d'avoir accès à la propriété même en banlieue maintenant. On est rendu dans les extrémités du Grand Montréal (Saint-Jérôme, Mirabel, St-Jean-sur-Richelieu, L'Assomption). Les prix ont fortement augmenté pendant la pandémie.»