Accès à la propriété

Réussir à s'acheter une maison à un prix abordable à Montréal est pratiquement devenu mission impossible.

Le prix moyen d'une maison unifamiliale dans la métropole a récemment atteint le million de dollars.

Le chroniqueur de La Presse, Maxime Bergeron, a mis de l'avant mardi l'exode des jeunes familles montréalaises vers les régions pour pouvoir devenir propriétaire.

Écoutez Francis Cortellino, économiste à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en discuter avec Patrick Lagacé.