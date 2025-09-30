Horaire chamboulé mercredi et vendredi

La grève des employés d'entretien de la Société de transport de Montréal se poursuit pour une deuxième semaine. Le service sera offert aux heures de pointe uniquement mercredi et vendredi.
Comment se passent les négociations? Sommes-nous toujours loin d'une entente?
Le syndicat a fait une sortie lundi pour dénoncer la lenteur des négociations.
Écoutez Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal - CSN et Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, faire le point au micro de Patrick Lagacé, mardi.
«On a toujours espoir de faire bouger les choses, mais on a été déçus. On s'est présentés à la table de négociations samedi matin, ce qu'on voulait, c'était d'avoir des débats [...] pour être capable de faire évoluer les choses. [...] On était prêts à mettre fin à la grève.»
«Il y avait peut-être quelques petites avancées, mais dans la majorité des clauses, on fait des reculs sur ce qu'on a présentement. La contre-partie qu'on demande est énorme et va avoir une charge financière.»