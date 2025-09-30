Dur coup pour les Dolphins de Miami. Le receveur Tyreek Hill a subi une dislocation sévère du genou lundi soir lors d'un match face aux Jets de New York.

C'est le genre de blessure qui peut mettre fin à une saison, et même plus...

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur le match du lundi soir dans la NFL au micro de Patrick Lagacé.

