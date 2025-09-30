 Aller au contenu
Sports
NFL

Dolphins de Miami: une longue absence pour Tyreek Hill?

par 98.5

0:00
3:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 septembre 2025 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Dolphins de Miami: une longue absence pour Tyreek Hill?
Le receveur des Dolphins de Miami, Tyreek Hill, après s'être blessé lors du match de lundi soir face aux Jets de New York / The Associated Press

Dur coup pour les Dolphins de Miami. Le receveur Tyreek Hill a subi une dislocation sévère du genou lundi soir lors d'un match face aux Jets de New York.

C'est le genre de blessure qui peut mettre fin à une saison, et même plus...

Écoutez Jean-Michel Bourque qui revient sur le match du lundi soir dans la NFL au micro de Patrick Lagacé. 

Autres sujets abordés:

  • Début des éliminatoires dans le baseball majeur;
  • Les Canadiens affrontent les Sénateurs d'Ottawa à Québec dans le cadre de leur calendrier préparatoire. 

