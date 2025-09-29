Camp des Canadiens

L'attaquant Joshua Roy a été retranché du camp préparatoire des Canadiens de Montréal. A-t-il disputé un dernier match avec le Tricolore?
Écoutez Stéphane Waite aborder ce sujet et plusieurs autres avec Mario Langlois, aux Amateurs de sport.
Les sujets discutés
- Waite prône la patience en raison de l'âge de Roy (22 ans);
- «Le problème avec Joshua: il n'a pas d'explosion»;
- «Il doit jouer sur le Top 6. Il a pas le profil pour jouer sur un troisième ou un quatrième trio»;
- Roy a un bon sens du hockey;
- Des responsabilités en désavantage numérique à Laval?
- La compétition au centre chez les Canadiens;
- Kapanen pourrait-il remplir en partie le rôle de Dvorak?
- La gestion des gardiens Montembeault, Dobes et Fowler;
- Les défis des Panthers de la Floride sans Aleksander Barkov et Matthew Tkachuk.