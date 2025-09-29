Camp des Canadiens

 Aller au contenu
Bolduc pour compléter un trio avec Laine et Dach?

98.5 Sports

29 septembre 2025

Mario Langlois
Martin McGuire
Zachary Bolduc / PC/Graham Hughes

Il ne reste que deux matchs préparatoires aux Canadiens de Montréal avant le début de la saison 2024-2025.

Deux duels face aux Sénateurs d'Ottawa disputés à Québec.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter la situation de l'équipe auprès de Martio Langlois aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis parle de la profondeur de son équipe;
  • Joshua Roy retranché;

«La prochaine étape: il doit aller brûler la Ligue américaine s'il veut avoir une chance de remonter dans la Ligue nationale. Parce que ce n'est pas un bon message qu'on lui envoie de le retrancher aussi tôt», souligne Dany Dubé.

  • Zachary Bolduc avec Patrik Laine et Kirby Dach?

«On cherche quelque chose qui va lever avec Dach et Laine», note Martin McGuire

  • Demidov a besoin de joueurs qui ont du tempo;
  • La valeur de Joe Veleno;
  • Kapanen en avance sur Beck.

