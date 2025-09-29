Camp des Canadiens

Il ne reste que deux matchs préparatoires aux Canadiens de Montréal avant le début de la saison 2024-2025.

Deux duels face aux Sénateurs d'Ottawa disputés à Québec.

Écoutez Martin McGuire et Dany Dubé commenter la situation de l'équipe auprès de Martio Langlois aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

Martin St-Louis parle de la profondeur de son équipe;

Joshua Roy retranché;

«La prochaine étape: il doit aller brûler la Ligue américaine s'il veut avoir une chance de remonter dans la Ligue nationale. Parce que ce n'est pas un bon message qu'on lui envoie de le retrancher aussi tôt», souligne Dany Dubé.

Zachary Bolduc avec Patrik Laine et Kirby Dach?

«On cherche quelque chose qui va lever avec Dach et Laine», note Martin McGuire