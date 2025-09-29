 Aller au contenu
Justice et faits divers
Hausse des cas de rage au volant

«Ce sont des comportements sauvages, ridicules, criminels» -Stéphane Gendron

le 29 septembre 2025 10:09

Marie-Eve Tremblay
Les cas de rage au volant sont en hausse au Québec. / didesign/Adobe Stock

Dans Le Devoir, on apprend que les cas de rage au volant ont augmenté de 20% au Québec, au cours des deux dernières années. 

Notre nouveau collaborateur, Stéphane Gendron, témoigne de ses «folles années» où il s'était déclaré «porte-parole national de la rage au volant». 

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, lundi, au micro de Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

Autres sujets abordés: 

  • La cible de 90 % de ventes de véhicules électriques en 2035 annoncée par Bernard Drainville;
  • La modernisation de Postes Canada. 

