Hausse des cas de rage au volant

Dans Le Devoir, on apprend que les cas de rage au volant ont augmenté de 20% au Québec, au cours des deux dernières années.
Notre nouveau collaborateur, Stéphane Gendron, témoigne de ses «folles années» où il s'était déclaré «porte-parole national de la rage au volant».
Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, lundi, au micro de Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.
Autres sujets abordés:
- La cible de 90 % de ventes de véhicules électriques en 2035 annoncée par Bernard Drainville;
- La modernisation de Postes Canada.