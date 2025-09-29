Hausse des cas de rage au volant

Dans Le Devoir, on apprend que les cas de rage au volant ont augmenté de 20% au Québec, au cours des deux dernières années.

Notre nouveau collaborateur, Stéphane Gendron, témoigne de ses «folles années» où il s'était déclaré «porte-parole national de la rage au volant».

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, lundi, au micro de Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.

Autres sujets abordés: