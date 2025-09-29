Les Blue Jays de Toronto ont remporté leur premier titre de division depuis 2015, dimanche, grâce à un gain de 13 à 4 contre les Rays de Tampa Bay.

Avec cette victoire, les Jays bénéficieront de l’avantage du terrain en séries, ces dernières débuteront samedi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter l'actualité sportive, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés: