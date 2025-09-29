 Aller au contenu
Les Blue Jays remportent leur premier titre de division depuis 2015

Lagacé le matin

le 29 septembre 2025 05:52

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Les Blue Jays remportent leur premier titre de division depuis 2015
Le receveur des Blue Jays de Toronto, Alejandro Kirk (en haut au centre), célèbre avec ses coéquipiers dans l'abri après avoir frappé un grand chelem contre les Rays de Tampa Bay lors de la première manche d'un match de baseball de la MLB à Toronto, le dimanche 28 septembre 2025. / Chris Young/La Presse Canadienne

Les Blue Jays de Toronto ont remporté leur premier titre de division depuis 2015, dimanche, grâce à un gain de 13 à 4 contre les Rays de Tampa Bay.

Avec cette victoire, les Jays bénéficieront de l’avantage du terrain en séries, ces dernières débuteront samedi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter l'actualité sportive, lundi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés:

  • Au golf, l'ambiance était tendue à la Coupe Ryders cette fin de semaine. 
  • Un rare match nul dans la NFL entre les Cowboys de Dallas et les Packers de Green Bay dimanche.

