Les Blue Jays de Toronto ont remporté leur premier titre de division depuis 2015, dimanche, grâce à un gain de 13 à 4 contre les Rays de Tampa Bay.
Avec cette victoire, les Jays bénéficieront de l’avantage du terrain en séries, ces dernières débuteront samedi.
Autres sujets abordés:
- Au golf, l'ambiance était tendue à la Coupe Ryders cette fin de semaine.
- Un rare match nul dans la NFL entre les Cowboys de Dallas et les Packers de Green Bay dimanche.