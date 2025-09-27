Coupe du monde de rugby : les Canadiennes en finale contre l'Angleterre

L’équipe canadienne de rugby féminin affrontera l’Angleterre samedi en finale de la Coupe du monde.
Écoutez Stéphanie Bernier, médaillée d’argent à la Coupe du monde féminine de rugby de 2014, en discuter au micro de Jean-Sébastien Hammal.
«Les filles sont calmes, les filles sont prêtes. Elles savent qu'elles ont en leur possession un niveau de jeu qui n'a jamais été vu autant chez les hommes que chez les femmes. La rapidité du jeu, c'est une première dans l'histoire du rugby. Si les Canadiennes jouent leur jeu aujourd'hui, aucune chance qu'une équipe puisse les battre.»