Étude d'une équipe de recherche à l'UQAM

La contraception serait moins accessible à certaines personnes et plus particulièrement aux femmes immigrantes, a découvert une équipe de recherche de l’UQAM qui s’est récemment penchée sur la question.

Écoutez Audrey Gonin, professeure à l’École de travail social de l’UQAM et coautrice de la recherche sur l’accès à la contraception chez les femmes immigrantes au Québec, en discuter samedi, au micro de Jeffrey Subranni.