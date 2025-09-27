 Aller au contenu
Maladie grave et dévastatrice pour le cerveau

Un premier traitement pour ralentir la maladie d’Huntington

le 27 septembre 2025 09:21

Des chercheurs ont récemment découvert un traitement pour ralentir la progression de la maladie d’Huntington, dont les effets sont dévastateurs pour le cerveau.

Écoutez le chroniqueur scientifique Martin Carli discuter de cette première mondiale, samedi, au micro de Jeffrey Subranni.

Aussi dans cette chronique : 

  • Comparaison entre la lecture et l’écoute de livres audio - la lecture est toujours meilleure pour le cerveau?

«Ce qui est fou, c'est qu'on a testé ce traitement-là et on voit un ralentissement de 75 % de la maladie sur plusieurs années. Et ce, pour une maladie pour laquelle on n’avait aucun traitement. C'est énorme.»

Martin Carli

