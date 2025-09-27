Le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada, Joël Lightbound, a annoncé cette semaine une réforme en profondeur de Postes Canada.
Écoutez la chroniqueuse Antonine Yaccarini discuter de ces changements qui ont provoqué une nouvelle grève à la Société canadienne des postes vendredi.
«On s'enfonce de plus en plus dans une spirale à Postes Canada. Les grèves font en sorte que, notamment, les PME arrêtent de se fier sur le service qui n'est pas fiable. La réforme ne se fera pas dans un contexte très positif. On ne se donne pas beaucoup de chances pour que la réforme se passe bien, mais on est dans le mur, donc on a plus le choix.»