Un ado de 15 ans tué par un policier

La police de Longueuil a lancé vendredi un appel au calme, à la veille de deux rassemblements en hommage à Nooran Rezayi, 15 ans, abattu par un policier dimanche dernier à Saint-Hubert.

«Les informations nous laissent croire, malheureusement, que certains individus, bien que peu nombreux, pourraient chercher à provoquer des confrontations avec les policiers», a déclaré l’inspecteur Gino Iannone, précisant que «de tels comportements ne pourront être tolérés».

Écoutez le journaliste pour Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, faire le point sur les rassemblements prévus en fin de semaine, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Le premier rassemblement aura lieu samedi dès 14h, à l’angle des rues Joseph-Daigneault et Monaco, où l’adolescent a perdu la vie.

Dimanche, un autre hommage est prévu dès 15h du côté de l’école Gérard-Filion, sur le boulevard Curé-Poirier, un lieu hautement symbolique puisqu’il se situe à quelques centaines de mètres du quartier général de la police de Longueuil.