Encore beaucoup d'indécis

Un sondage Léger-TVA-Le Journal démontre que plusieurs Montréalais ne savent toujours pas pour qui voter lors des prochaines élections municipales.

48% des répondants sont indécis. C'est Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal, qui arrive en tête des intentions de vote avec 20% contre 11% pour le chef de Projet Montréal, Luc Rabouin. Craig Sauvé de Transition Montréal arrive troisième avec 6%.

Mais est-ce que ces résultats représentent vraiment la réalité? Avec autant d'indécis, tout peut encore changer.

