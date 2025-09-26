Alors que débute le conseil général de la CAQ

La Coalition avenir Québec (CAQ) tient en fin de semaine son Congrès national 2025. Alors que le parti de François Legault traverse une période difficile, l'évènement débute avec une bien mauvaise nouvelle pour le gouvernement du Québec.

La Presse nous apprend vendredi qu'un autre mégaprojet en matière de transition énergétique pourrait coûter cher aux contribuables.

L'entreprise Recyclage Carbone Varennes, dans laquelle les gouvernements du Québec et du Canada ont investi 530 millions de dollars, serait sur le point d'être rachetée par une entreprise canado-américaine.

Écoutez Louis Lacroix commenter les impacts de cette nouvelle et l'état d'esprit au sein de la CAQ.

Faut-il s'attendre à un vote de confiance?

Autre sujet abordé: