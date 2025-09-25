Expériences personnelles et stigmatisation

L'artiste Cœur de Pirate présente son septième album «Cavale», centré sur l’anxiété et ses multiples formes, qui s'inspire de ses expériences personnelles et de la stigmatisation entourant ce sujet.
Écoutez Béatrice Martin aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«J'ai réalisé que l'anxiété, c'était ma plus longue relation toxique à vie. Et vu que j'en ai fait un peu ma carrière de parler de relations toxiques, je me suis dit pourquoi ne pas aller vers là?»
Elle évoque l’impact de la notoriété, l’évolution des réseaux sociaux comme TikTok, de même que son rôle de femme d’affaires après le rachat de la maison de disque «Bravo Musique», tout en soulignant les défis de la musique québécoise à l’ère du «streaming» et la célébration actuelle de l’identité culturelle au Québec.