Justice et faits divers
Une vingtaine de victimes

Le prince charmant n’existe pas: les arnaques amoureuses de Serge Rivard

par 98.5

le 25 septembre 2025 08:27

Patrick Lagacé
Courtoisie - Police de Saint-Jean-sur-Richelieu

Les arnaques amoureuses sont sournoises, car elles viennent lier les implications émotives et financières et ont des conséquences énormes sur les personnes qui en sont victimes.

Dans son livre et un documentaire qui est lancé jeudi sur le sujet: Le prince charmant n’existe pas, la journaliste au Bureau d’enquête de Québecor, Kathryne Lamontagne, offre les révélations des victimes de Serge Rivard, un fraudeur amoureux actif depuis le début des années 2000 au Québec qui aurait fait une vingtaine de victimes et une trentaine de personnes de son entourage.

Écoutez la journaliste aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que l'homme se faisait passer pour un riche héritier et leur soutirait de l'argent et des biens.

«Ce qu'on constate, c'est que Serge Rivard profite de ces arnaques-là pour se faire vivre. Donc il passe de femme en femme, de maison en maison et de compte de banque en compte de banque.»

Kathryne Lamontagne

Arrêté à plusieurs reprises, notamment en 2016 et 2022, il purge aujourd'hui une peine de prison pour fraudes sentimentales.

