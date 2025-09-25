Les arnaques amoureuses sont sournoises, car elles viennent lier les implications émotives et financières et ont des conséquences énormes sur les personnes qui en sont victimes.

Dans son livre et un documentaire qui est lancé jeudi sur le sujet: Le prince charmant n’existe pas, la journaliste au Bureau d’enquête de Québecor, Kathryne Lamontagne, offre les révélations des victimes de Serge Rivard, un fraudeur amoureux actif depuis le début des années 2000 au Québec qui aurait fait une vingtaine de victimes et une trentaine de personnes de son entourage.

Écoutez la journaliste aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle explique que l'homme se faisait passer pour un riche héritier et leur soutirait de l'argent et des biens.