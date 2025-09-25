Mercredi, au palais de justice de Québec, un père de 29 ans a admis avoir causé la mort de sa fillette de sept semaines en 2021.

Ce n’est qu’après une enquête de 16 mois marquée par une opération d’infiltration «Mr. Big» que l’accusé a finalement plaidé coupable à une accusation d’homicide involontaire.

Écoutez le procureur de la Couronne au DPCP, Me Matthieu Rochette, aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que l’opération, encadrée par la jurisprudence et la Cour suprême, a duré environ 14 mois et a permis d'obtenir un plaidoyer de culpabilité pour homicide involontaire, aboutissant à une peine de six ans de prison.