Sports
Baseball

Un passage à vide au bien mauvais moment pour les Blue Jays de Toronto

par 98.5

0:00
4:13

Entendu dans

Lagacé le matin

le 25 septembre 2025 05:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Un passage à vide au bien mauvais moment pour les Blue Jays de Toronto
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le premier rang dans l'est de la Ligue américaine est en train de filer entre les doigts des joueurs des Blue Jays au baseball, alors qu'ils sont aux prises avec une série de défaites à un bien mauvais moment dans la saison.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets traités:

  • Le receveur Cal Raleigh des Mariners de Seattle est devenu le quatrième joueur de l’histoire de l’Américaine à frapper 60 circuits en une saison;
  • Un nouveau club de soccer professionnel qui débarque au Québec;
  • Les Canadiens affrontent les Maple Leafs de Toronto jeudi soir.

