Conférence ALL IN 2025

L’intelligence artificielle révolutionne de nombreux environnements de travail, et l’univers sportif n’en serait pas épargné.

Arcadio Marcuzzi a assisté à la conférence All In, le plus grand événement sur l’intelligence artificielle (IA) au Canada, qui se tient à Montréal.

Des représentants de la LNH étaient par ailleurs présents, et ils n’y étaient pas simplement pour le plaisir : la ligue utilise déjà l’IA et prévoit l’exploiter davantage.

Comment l’IA pourrait-elle révolutionner le monde du hockey ?

