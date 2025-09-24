Conférence ALL IN 2025

 Aller au contenu
Comment l’IA pourrait-elle révolutionner le monde du hockey ?

par 98.5

le 24 septembre 2025

Mario Langlois
Mario Langlois
Comment l’IA pourrait-elle révolutionner le monde du hockey ?
L’intelligence artificielle révolutionne de nombreux environnements de travail, et l’univers sportif n’en serait pas épargné.

Arcadio Marcuzzi a assisté à la conférence All In, le plus grand événement sur l’intelligence artificielle (IA) au Canada, qui se tient à Montréal.

Des représentants de la LNH étaient par ailleurs présents, et ils n’y étaient pas simplement pour le plaisir : la ligue utilise déjà l’IA et prévoit l’exploiter davantage.

Comment l’IA pourrait-elle révolutionner le monde du hockey ?

Écoutez à ce sujet le chroniqueur Arcadio Marcuzzi, au micro de Mario Langlois, mercredi, aux Amateurs de sports.

« L’IA est déjà intégrée aux activités de la LNH. Dans les 32 arénas de la Ligue, toute l'action est catalogué en direct. Dans ces archives, au cours des prochaines saisons, les diffuseurs pourront vraiment aller chercher du contenu, un peu comme on le fait avec un outil comme ChatGPT. Au quotidien, c’est vraiment : « Montre-moi, par exemple, le dernier but d’une recrue contre les Maple Leafs au Centre Bell. » Des demandes très précises qui permettront à la machine et au système d’aller capter, d’aller chercher et même de faire des compilations. Ça va permettre un storytelling vraiment en temps réel. »

Arcadio Marcuzzi

