Hockey
Le temps presse pour l'attaquant...

«Joshua Roy n'a pas le choix de trouver son facteur X» -Tony Marinaro

par 98.5

0:00
20:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 24 septembre 2025 20:17

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Joshua Roy n'a pas le choix de trouver son facteur X» -Tony Marinaro
Joshua Roy revendique onze points en 35 matchs avec les Canadiens. / AP Photo/Frank Franklin II

Le temps presse pour Joshua Roy. Le Beauceron, qui était à pareille date l’an dernier l’un des meilleurs espoirs du Tricolore, glisse peu à peu dans la hiérarchie du grand club.

Lors du match de mardi soir, Joshua Roy évoluait sur le troisième trio avec Alex Newhook et Zachary Bolduc.

Une occasion en or pour se mettre en valeur, qu’il n’a malheureusement pas su concrétiser, connaissant un match que plusieurs ont qualifié d’ordinaire, voire mauvais.

Les carottes sont-elles cuites pour Roy ?

Écoutez la chronique de Tony Marinaro, au micro de Mario Langlois, mercredi, aux Amateurs de sports.

« Joshua Roy a joué douze minutes et demie hier soir. Il a évolué avec de bons joueurs de hockey, comme Alex Newhook, qui a marqué quinze buts l’année passée, et Zachary Bolduc, qui en a marqué dix-neuf. (…) Ça ne fonctionnait pas pour lui hier. Rien ne va plus. (…) Joshua Roy a besoin de produire. Il n’a rien produit du tout. Montre-moi autre chose, montre-moi que tu peux créer un facteur X. »

Tony Marinaro

Autres sujets abordés:

  • « Montembeault est dans le top 15 des gardiens de la ligue »;
  • « Qui a la meilleure banque d’espoirs : les Leafs ou les Canadiens ? »

