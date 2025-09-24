Le temps presse pour l'attaquant...

Le temps presse pour Joshua Roy. Le Beauceron, qui était à pareille date l’an dernier l’un des meilleurs espoirs du Tricolore, glisse peu à peu dans la hiérarchie du grand club.

Lors du match de mardi soir, Joshua Roy évoluait sur le troisième trio avec Alex Newhook et Zachary Bolduc.

Une occasion en or pour se mettre en valeur, qu’il n’a malheureusement pas su concrétiser, connaissant un match que plusieurs ont qualifié d’ordinaire, voire mauvais.

Les carottes sont-elles cuites pour Roy ?

