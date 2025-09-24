La chronique d'Antoine Roussel

Les Canadiens ont remporté leurs deux premiers matchs préparatoires face aux Flyers et aux Penguins. Si cela ne signifie rien en termes de points au classement, ces rencontres permettent d’analyser les forces en présence.

Qui a attiré votre attention au cours de ces deux premiers matchs de présaison ?

Le « Rooster » s’ajoute à la liste croissante des amateurs de Florian Xhekaj.

Écoutez l’analyse d’Antoine Roussel en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports, mercredi.