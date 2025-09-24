 Aller au contenu
Économie
Des couples hésitent à en avoir

Est-ce qu'avoir un enfant rime avec gouffre financier?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 24 septembre 2025 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Est-ce qu'avoir un enfant rime avec gouffre financier?
Écoutez Marc-Antoine Lauzon, 27 ans, qui hésite à avoir des enfants pour des raisons économiques, et le planificateur financier Jonathan Therrien. / Cogeco Média

Avec le coût de la vie qui est de plus en plus élevé, de nombreuses personnes se questionnent sur leur capacité à soutenir financièrement la venue au monde d'un enfant.

C'est le cas de Marc-Antoine Lauzon, un auditeur de l'émission Radio Textos, qui hésite à avoir des enfants pour des raisons économiques.

Celui qui est en couple depuis deux ans a pourtant une stabilité d'emploi avec un salaire annuel de 60 000$ et sa conjointe est propriétaire d'une maison.

Mais est-ce qu'accueillir un enfant rime forcément avec gouffre financier?

Écoutez la discussion à ce sujet à l'émission Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay, Marc-Antoine Lauzon et le planificateur financier Jonathan Therrien.

