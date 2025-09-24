Des couples hésitent à en avoir

Avec le coût de la vie qui est de plus en plus élevé, de nombreuses personnes se questionnent sur leur capacité à soutenir financièrement la venue au monde d'un enfant.

C'est le cas de Marc-Antoine Lauzon, un auditeur de l'émission Radio Textos, qui hésite à avoir des enfants pour des raisons économiques.

Celui qui est en couple depuis deux ans a pourtant une stabilité d'emploi avec un salaire annuel de 60 000$ et sa conjointe est propriétaire d'une maison.

Mais est-ce qu'accueillir un enfant rime forcément avec gouffre financier?

Écoutez la discussion à ce sujet à l'émission Radio Textos avec Marie-Eve Tremblay, Marc-Antoine Lauzon et le planificateur financier Jonathan Therrien.