Est-ce qu'on parle de masculinisme à nos jeunes garçons de la bonne façon? Comment traverser la période de l'adolescence et des crises qui sont, pour la plupart du temps, inévitables? Faut-il s'inquiéter des fréquentations de nos enfants?

Être parent veut dire se poser mille et une questions chaque jour. C'est pourquoi l'animatrice Geneviève Pettersen a décidé de lancer le balado «Parents d'ados: kit de survie».

Elle y explore les problèmes du quotidien en gardant un ton léger.

Écoutez Geneviève Pettersen qui explique pourquoi elle a décidé de se lancer dans ce projet au micro de Patrick Lagacé.