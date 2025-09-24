 Aller au contenu
Société
«Parents d'ados: kit de survie»

Nouveau balado: «Je suis une mère plus rigide que je pensais!»

par 98.5

0:00
11:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 septembre 2025 09:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Geneviève Pettersen
Geneviève Pettersen
Nouveau balado: «Je suis une mère plus rigide que je pensais!»
Geneviève Pettersen / Cogeco Média

Est-ce qu'on parle de masculinisme à nos jeunes garçons de la bonne façon? Comment traverser la période de l'adolescence et des crises qui sont, pour la plupart du temps, inévitables? Faut-il s'inquiéter des fréquentations de nos enfants?

Être parent veut dire se poser mille et une questions chaque jour. C'est pourquoi l'animatrice Geneviève Pettersen a décidé de lancer le balado «Parents d'ados: kit de survie».

Elle y explore les problèmes du quotidien en gardant un ton léger.

Écoutez Geneviève Pettersen qui explique pourquoi elle a décidé de se lancer dans ce projet au micro de Patrick Lagacé. 

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

«On laisse de côté les moteurs de recherche traditionnels comme Google»
Lagacé le matin
«On laisse de côté les moteurs de recherche traditionnels comme Google»
0:00
5:52
L'énigme du mercredi 24 septembre
Lagacé le matin
L'énigme du mercredi 24 septembre
0:00
1:32

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Écriture inclusive: «Ce sont des excès, ça n'a pas sa place»
Québec cessera de l'utiliser
Écriture inclusive: «Ce sont des excès, ça n'a pas sa place»
Vers des cotisations syndicales facultatives? «Ça n'ira nulle part»
Le gouvernement Legault y songe
Vers des cotisations syndicales facultatives? «Ça n'ira nulle part»
Calendrier préparatoire du CH: «Deux belles rencontres» -Dany Dubé
Plusieurs joueurs impressionnent
Calendrier préparatoire du CH: «Deux belles rencontres» -Dany Dubé
«On laisse de côté les moteurs de recherche traditionnels comme Google»
L'utilisation de l'IA devient un réflexe
«On laisse de côté les moteurs de recherche traditionnels comme Google»
Jimmy Kimmel ému: la liberté d'expression au coeur de son monologue
Après la suspension de son émission
Jimmy Kimmel ému: la liberté d'expression au coeur de son monologue
Des mouches à fruit forcent la fermeture temporaire d'un restaurant
Trois-Rivières
Des mouches à fruit forcent la fermeture temporaire d'un restaurant
«C'est un gouvernement qui a peur de tout» -Andrew Lutfy
L'homme d'affaires pourrait quitter le Québec
«C'est un gouvernement qui a peur de tout» -Andrew Lutfy
Enseignement sur pause: pas de stage, pas de diplôme pour les futurs médecins
Compromis en raison des moyens de pression
Enseignement sur pause: pas de stage, pas de diplôme pour les futurs médecins
Ado atteint par des tirs policiers: «Il avait levé les mains en l'air»
Mort à 15 ans
Ado atteint par des tirs policiers: «Il avait levé les mains en l'air»
«Il faut quand même respecter les règles de la grammaire française»
L'écriture inclusive prend le bord
«Il faut quand même respecter les règles de la grammaire française»
SAAQclic: un milliard pour un projet qui «ne sera jamais complété»
Karl Malenfant poursuit son témoignage
SAAQclic: un milliard pour un projet qui «ne sera jamais complété»
Trump à l'ONU: «Des discours qui attaquent l'institution, on n'en a jamais eu»
Plusieurs mensonges et critiques
Trump à l'ONU: «Des discours qui attaquent l'institution, on n'en a jamais eu»
«Lutfy dit que le gouvernement Legault ne comprend pas les entreprises»
Groupe Dynamite veut quitter le Québec
«Lutfy dit que le gouvernement Legault ne comprend pas les entreprises»
Moyens de pression des médecins: vers une fermeture des facultés de médecine?
L'enseignement sur pause
Moyens de pression des médecins: vers une fermeture des facultés de médecine?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Radio textos
En direct
Radio textos
En ondes jusqu’à 12:00