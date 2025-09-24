Le gouvernement Legault y songe

Le gouvernement du Québec songe à rendre falcutatives certaines cotisations syndicales. Selon un document interne consulté par Québec Solidaire, la CAQ veut moderniser le régime syndical en empêchant l'utilisation des fonds à des fins non directement liées à la représentation des membres, comme les recours judiciaires ou les mouvements sociaux.
Écoutez la réaction de Luc Ferrandez au micro de Patrick Lagacé. Selon lui, cette volonté du gouvernement Legault n'ira nulle part, mais il lance quand même un message aux organisations syndicales.
«Je pense que le monde du travail est dû pour qu'on remette le syndicat sous sa forme initiale, c'est-à-dire une coopérative de travailleurs. Là, tu as un exécutif syndical qui se comporte comme un gouvernement.»