Société
En colère contre le gouvernement Legault

Groupe Dynamite songe à quitter pour les États-Unis: «C'est une bombe»

le 24 septembre 2025 06:29

En colère contre le gouvernement Legault, le grand patron des boutiques Garage et Dynamite songe à relocaliser sa compagnie aux États-Unis.

Andrew Lufty a partagé ses frustrations en entrevue avec Marie-Eve Fournier à La Presse.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur le témoignage de cet homme d'affaires dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité.

«Garage, Dynamite, c'est un beau succès québécois, c'est une sorte de fleuron. Et là, Andrew Lufty prend la parole pour dire qu'il est écoeuré de voir comment le gouvernement du Québec gère certains dossier. Il qualifie le gouvernement Legault à gauche et il en a particulièrement contre les politiques d'immigration. Ce qu'il dit, c'est que ça l'empêche de recruter.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés:

  • Rare sortie du BEI sur la mort d'un adolescent de 15 ans à Longueuil;
  • Le torchon brûle entre Québec et les médecins;
  • SAAQ: un milliard, c'est ce que va coûter à terme le virage numérique;
  • Le gouvernement du Québec songe à rendre falcutatives certaines cotisations syndicales;
  • Discours controversé de Donald Trump devant l'ONU;
  • Jimmy Kimmel revient en ondes;
  • La défense a débuté sa plaideroie finale au procès civil de Gilbert Rozon.

