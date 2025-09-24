En colère contre le gouvernement Legault, le grand patron des boutiques Garage et Dynamite songe à relocaliser sa compagnie aux États-Unis.

Andrew Lufty a partagé ses frustrations en entrevue avec Marie-Eve Fournier à La Presse.

Écoutez Patrick Lagacé qui revient sur le témoignage de cet homme d'affaires dans le cadre de son tour d'horizon de l'actualité.