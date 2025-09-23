 Aller au contenu
Techno
De plus en plus de contenus rédigés par l’IA

«Il y a beaucoup de gens qui utilisent très mal l'intelligence artificielle»

par 98.5

0:00
25:35

Entendu dans

Radio textos

le 23 septembre 2025 11:49

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
«Il y a beaucoup de gens qui utilisent très mal l'intelligence artificielle»
François Charron / Cogeco Média

À l'occasion de sa chronique, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay, François Charron aborde l'utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) pour rédiger des contenus, notamment en politique municipale. Il prend l'exemple du candidat à la mairie de Québec, Sam Hamad, soulignant le manque d’authenticité et la facilité de détecter les textes générés par IA.

Le chroniqueur insiste sur l’importance de miser sur un logiciel de protection antivirus et sur un VPN pour contrer les logiciels espions afin de protéger nos ordinateurs, téléphones et objets connectés.

À noter:

  • Le site francoischarron.com fêtera ses 20 ans d'existence et pour l'occasion, le chroniqueur organise par ailleurs un 5 à 7 le 15 octobre près du Palais des congrès - métro Place-d'Armes. Il lance aussi son premier livre qui aura pour titre: Le Petit Charron: fraude en ligne - trucs et astuces pour se protéger.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Les côtés sombres de l'IA: «Il faut s'inquiéter de certains points»
Radio textos
Les côtés sombres de l'IA: «Il faut s'inquiéter de certains points»
0:00
27:33
Un logiciel espion vous prend en photos à votre insu sur les sites pour adultes
Radio textos
Un logiciel espion vous prend en photos à votre insu sur les sites pour adultes
0:00
28:20

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Avez-vous fait une croix sur vos sorties au restaurant?
Hausse du coût de la vie
Avez-vous fait une croix sur vos sorties au restaurant?
Course à pied: l'importance de ne pas banaliser les distances
Intégrer le sport à son quotidien
Course à pied: l'importance de ne pas banaliser les distances
Jusqu’à quel point la désinformation en santé vous influence-t-elle?
Donald Trump lie l'autisme à l'acétaminophène
Jusqu’à quel point la désinformation en santé vous influence-t-elle?
Un astéroïde en route vers le soleil relance des théories extraterrestres
Objet issu de l'extérieur du système solaire
Un astéroïde en route vers le soleil relance des théories extraterrestres
L'infidélité financière pourrait vous faire gagner gros!
Finances personnelles
L'infidélité financière pourrait vous faire gagner gros!
Camionneurs: «On laisse rentrer du monde et c'est de l'aveuglement volontaire»
Crise de confiance envers les conducteurs
Camionneurs: «On laisse rentrer du monde et c'est de l'aveuglement volontaire»
Qu'est-ce qui a évolué dans le sexe au cours des dix dernières années?
Le Boys Club
Qu'est-ce qui a évolué dans le sexe au cours des dix dernières années?
Comment reconnaître les signes de démission silencieuse?
Au travail ou à la maison
Comment reconnaître les signes de démission silencieuse?
«Suzuki vient nous dire: "J'ai un respect pour qui vous êtes et votre culture"»
Le capitaine des Canadiens apprend le français
«Suzuki vient nous dire: "J'ai un respect pour qui vous êtes et votre culture"»
«Le vélo est l'un des sports les plus dangereux de la planète» -Louis Garneau
Longue entrevue avec le cycliste et entrepreneur
«Le vélo est l'un des sports les plus dangereux de la planète» -Louis Garneau
Pour tout savoir sur le système digestif
Un spécialiste répond à toutes nos questions
Pour tout savoir sur le système digestif
Été funeste sur nos routes: «Le problème, c’est la distraction au volant»
Pire été de la décennie
Été funeste sur nos routes: «Le problème, c’est la distraction au volant»
«Le plein potentiel»: Annie St-Pierre s’intéresse à l’univers du coaching
Les dérives
«Le plein potentiel»: Annie St-Pierre s’intéresse à l’univers du coaching
Faut-il rémunérer les tâches ménagères?
Débat
Faut-il rémunérer les tâches ménagères?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
La commission
En direct
La commission
En ondes jusqu’à 15:00