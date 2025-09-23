De plus en plus de contenus rédigés par l’IA

À l'occasion de sa chronique, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay, François Charron aborde l'utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) pour rédiger des contenus, notamment en politique municipale. Il prend l'exemple du candidat à la mairie de Québec, Sam Hamad, soulignant le manque d’authenticité et la facilité de détecter les textes générés par IA.
Le chroniqueur insiste sur l’importance de miser sur un logiciel de protection antivirus et sur un VPN pour contrer les logiciels espions afin de protéger nos ordinateurs, téléphones et objets connectés.
À noter:
- Le site francoischarron.com fêtera ses 20 ans d'existence et pour l'occasion, le chroniqueur organise par ailleurs un 5 à 7 le 15 octobre près du Palais des congrès - métro Place-d'Armes. Il lance aussi son premier livre qui aura pour titre: Le Petit Charron: fraude en ligne - trucs et astuces pour se protéger.