De plus en plus de contenus rédigés par l’IA

À l'occasion de sa chronique, mardi matin, à l'émission de Marie-Eve Tremblay, François Charron aborde l'utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) pour rédiger des contenus, notamment en politique municipale. Il prend l'exemple du candidat à la mairie de Québec, Sam Hamad, soulignant le manque d’authenticité et la facilité de détecter les textes générés par IA.

Le chroniqueur insiste sur l’importance de miser sur un logiciel de protection antivirus et sur un VPN pour contrer les logiciels espions afin de protéger nos ordinateurs, téléphones et objets connectés.

