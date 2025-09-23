 Aller au contenu
Sports
Intégrer le sport à son quotidien

Course à pied: l'importance de ne pas banaliser les distances

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 23 septembre 2025 11:01

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Course à pied: l'importance de ne pas banaliser les distances
Chaque distance parcourue est importante, selon Emmanuelle-Salambo Deguara. / Adobe Stock

Il y a 5 ans, Emmanuelle-Salambo Deguara ne courait pas du tout. Aujourd'hui, elle parcourt 100 kilomètres.

«J'avais un intérêt, une curiosité vers la course à pied, la montagne, prendre soin de soi, vivre une vie, un petit peu d'aventure», explique-t-elle au micro de Marie-Eve Tremblay.

L'avocate partage sa passion sur les réseaux sociaux, où elle tente de démocratiser la course. «Je trouve ça bien d'intégrer le sport. Il n'est jamais trop tard pour le faire».

Écoutez Emmanuelle-Salambo Deguara, athlète d’endurance, entrepreneure et avocate, parler de sa passion pour la course à pied, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«J'ai senti à un certain moment que je mettais un petit peu ma santé de côté au profit de ma carrière.»

Emmanuelle-Salambo Deguara

