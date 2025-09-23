Intégrer le sport à son quotidien

Il y a 5 ans, Emmanuelle-Salambo Deguara ne courait pas du tout. Aujourd'hui, elle parcourt 100 kilomètres.

«J'avais un intérêt, une curiosité vers la course à pied, la montagne, prendre soin de soi, vivre une vie, un petit peu d'aventure», explique-t-elle au micro de Marie-Eve Tremblay.

L'avocate partage sa passion sur les réseaux sociaux, où elle tente de démocratiser la course. «Je trouve ça bien d'intégrer le sport. Il n'est jamais trop tard pour le faire».

Écoutez Emmanuelle-Salambo Deguara, athlète d’endurance, entrepreneure et avocate, parler de sa passion pour la course à pied, au micro de Marie-Eve Tremblay.