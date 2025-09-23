Le débat sur l'immigration au Québec est-il basé sur des chiffres?
L'animateur et chroniqueur Luc Ferrandez se questionne sur la façon d'aborder cet enjeu, alors que des régions disent avoir besoin de cette main-d'oeuvre.
Écoutez Luc Ferrandez commenter le débat sur l'immigration au Québec, qui selon lui, n'est pas basé sur des chiffres, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«On est dans un débat où on n'a pas la vraie information, on est pris entre des slogans. C'est une campagne de slogan. Et j'aimerais ça qu'on nous dise une fois pour toute, c'est quoi l'employabilité des demandeurs d'asile? C'est quoi leur taux de chômage? C'est quoi leur demande de service?»